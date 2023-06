LIVE – F1, GP Canada 2023: le prove libere 2 (DIRETTA)

La diretta live delle prove libere 2 del GP del Canada 2023 a Montreal di F1. Dopo le FP1 si torna in pista per le seconde libere: piloti e vetture, dopo i problemi tecnici alle telecamere a circuito chiuso, sono pronte per l’attesa seconda sessione di libere in cui avranno un’ora e mezza (eccezionalmente) per testare il passo gara e cercare il tempo da qualifica sul circuito nordamericano. Si chiude così un’intensa giornata in pista nel paese delle foglie d’acero, chi riuscirà a far registrare il miglior tempo nelle FP2? Lo scopriremo assieme nella nostra diretta scritta che, in virtù del fuso orario di sei ore con l’America, prenderà il via alle ore 22.30 di venerdì 16 giugno.

22.36 Bottas va avanti, abbassando il tempo di Leclerc. Il finlandese si porta avanti con 1:16.330. Secondo Alonso.

22.34 Leclerc si porta in vetta alla classifica con il tempo di 1:16.564.

22.32 Leclerc scende in pista.

22.31 In pista scendono Bottas, Alonso, Russell, Zhou, Hamilton, Ocon, Gasly, Sainz

22.30 Ci siamo. Mancano pochissimi minuti per l’inizio delle Fp2. La sessione durerà 90 minuti per recuperare la sessione di Prove Libere 1 che non si sono svolti per problemi alle telecamere del circuito.

PROVE LIBERE 2 PROLUNGATE DI MEZZORA: SI INIZIA ALLE 22.30, 90 MINUTI A DISPOSIZIONE