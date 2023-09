LIVE – Estrazione Lotto e Superenalotto oggi, venerdì 1 settembre 2023: numeri, vincite e montepremi in DIRETTA

Nuova estrazione oggi, venerdì 1 settembre 2023, per quanto riguarda i due concorsi di Lotto e Superenalotto. Nella giornata extra istituita per contribuire alla ricostruzione in Emilia-Romagna dopo l’alluvione, alle ore 20 inizia l’estrazione odierna del Lotto e vi proponiamo in continuo aggiornamento le undici cinquine vincenti, vale a dire le dieci ruote locali e in più quella Nazionale. Successivamente, ritorna il Superenalotto, col sestetto di oggi compresi il numero Jolly e quello Superstar. Infine, grande attesa per scoprire le vincite di questa sera, visto che il montepremi è già altissimo e gli scommettitori sognano a occhi aperti. Di seguito ecco le estrazioni di stasera.

Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale con i numeri estratti dalla Sala Belli di Roma.

IL SITO UFFICIALE DEI MONOPOLI

PER AGGIORNARE IL LIVE FAI REFRESH O CLICCA F5

ESTRAZIONE LOTTO

BARI 86 6 10 19 20

CAGLIARI 74 90 22 71 32

FIRENZE 73 60 21 44 83

GENOVA 47 23 89 76 17

MILANO 69 59 20 32 29

NAPOLI 31 89 62 40 59

PALERMO 73 89 12 75 48

ROMA 90 9 36 79 12

TORINO 14 23 29 34 1

VENEZIA 33 4 43 9 30

NAZIONALE 13 49 41 56 14

ESTRAZIONE SUPERENALOTTO

COMBINAZIONE VINCENTE

67 53 18 80 57 75

NUMERO JOLLY

77

NUMERO SUPERSTAR

39

QUOTE

punti 6 0 € 0,00

punti 5+1 0 € 0,00

punti 5 3 € 41.429,17

punti 4 316 € 403,31

punti 3 11.641 € 32,80

punti 2 188.530 € 6,27