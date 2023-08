LIVE – Cottafava/Nicolai-Lupo/Rossi 21-18, 21-8: gironi Europei beach volley Vienna 2023 in DIRETTA

La diretta testuale live di Cottafava/Nicolai-Lupo/Rossi, partita valevole per la Pool B degli Europei di Vienna 2023 di beach volley. Subito derby a tinte azzurre nella prima giornata del torneo maschile, che vedrà confrontarsi due ex compagni che hanno fatto la storia insieme. Da una parte Paolo Nicolai con Samuele Cottafava, dall’altro Daniele Lupo ora in coppia con Enrico Rossi. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e lotterà per il primato nel girone? L’appuntamento è per le ore 9.00 di giovedì 3 agosto alla Danube Insel di Vienna, in Austria. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita degli Europei di beach volley di Vienna 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

COTTAFAVA/NICOLAI – LUPO/ROSSI 21-18, 21-8

SECONDO SET – Finisce qui: Cottafava/Nicolai si impongono per 21-18, 21-8: a senso unico la seconda frazione

SECONDO SET – Nicolai e Cottafava allungano in maniera decisa anche nel secondo parziale, 15-6

PRIMO SET – NICOLAI E COTTAFAVA VINCONO IL PRIMO SET 21-18! Lupo/Rossi provano ad accorciare ma non riescono a eliminare il gap

PRIMO SET – Si parte, subito fortissimo Cottafava e Nicolai: 6-1

9.00 – Buongiorno e benvenuti alla nostra diretta scritta, tra poco in campo i quattro azzurri per questo derby