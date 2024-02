Napoli-Verona, Mazzarri in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Alle 12:00 di sabato 3 febbraio Walter Mazzarri interverrà in conferenza stampa per presentare il match Napoli-Hellas Verona, gara valida per la ventitreesima giornata di Serie A 2023/2024. Il Napoli non ha trovato la via della rete in ben sette delle ultime 10 gare di campionato, tante volte quante nelle

precedenti 59 partite di Serie A. Questo è di certo un tema della vigilia, oltre ad un mercato che ha offerto quattro rinforzi al tecnico partenopeo. L’altro argomento che il tecnico affronterà è quello della formazione da schierare e del modulo scelto. Aspettando Osimhen, dalla Coppa d’Africa è rientrato Anguissa che offre più solidità al centrocampo. Quale modulo quindi? Difesa a 4 o a 3? Non resta che scoprirlo con la conferenza di Mazzarri. Potrete seguirla in diretta youtube sul canale del Napoli. Sportface.it vi offrirà invece una diretta testuale.

