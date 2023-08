LIVE – Sassuolo-Wolfsburg, Amichevole estiva 2023 (DIRETTA)

La diretta testuale di Sassuolo-Wolfsburg, match valevole per la marcia di avvicinamento della formazione neroverde verso la prima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Gli uomini di Alessio Dionisi, dopo le sconfitte incassate nei test contro Spezia e Parma, hanno bisogno di dare una scossa al loro precampionato per arrivare nelle migliori condizioni possibili agli impegni ufficiali. Il club tedesco, dunque, sarà un importante banco di prova per gli emiliani. La partita andrà in scena alle ore 15:00 di sabato 5 agosto. Sportface.it non vi lascerà soli e seguirà l’evento con una diretta testuale, tabellino ed alcuni approfondimenti.

Sassuolo-Wolfsburg ore 15:00

