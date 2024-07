LIVE – Roma-Latina, amichevole 2024 (DIRETTA)

Alle 18:00 di oggi, mercoledì 17 luglio, la Roma sfiderà il Latina in occasione del primo test amichevole a Trigoria. L’estate di precampionato giallorosso entra nel vivo e Daniele De Rossi spera di vedere dei passi in avanti dalla sua squadra, sia tecnicamente che fisicamente. Occhi puntati su Paulo Dybala, escluso dalla spedizione argentina in Copa America, ma anche su altri big come Tammy Abraham, Evan Ndicka, Chris Smalling. Tanti i giovani presenti, come Almaviva, Sugamele, Feola, oltre ai nomi più noti del vivaio come Cherubini, Joao Costa e Pagano. Loro proveranno a seguire le orme di Bove e Zalewski: il primo è già in ritiro, l’altro ha deciso di rientrare in anticipo a Trigoria dopo l’Europeo.

DOVE VEDERE LA PARTITA

Tanta curiosità anche per due nuovi acquisti: Le Fee e il giovanissimo Sangare. Aspettando altri segnali dal mercato (attesi 5-6 acquisti in ogni zona del campo, è arrivato intanto il secondo portiere, Matt Ryan), De Rossi è pronto a schierare un undici mix di esperienza e freschezza. Quale sarà il risultato di Roma-Latina? Nella scorsa stagione finì 6-0. Quest’anno c’è un altro test tutto da seguire per valutare i primi movimenti della seconda Roma di De Rossi. Appuntamento alle 18:00.

LA DIRETTA DI ROMA-LATINA

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Roma-Latina (dalle 18)