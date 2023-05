LIVE – Reggiana-Catanzaro 0-1: Supercoppa Serie C 2023 (DIRETTA)

La diretta testuale di Reggiana-Catanzaro, match valido per la Supercoppa di Serie C 2022/2023. Partita decisiva per le due formazioni, entrambe a quota 3 punti davanti alla Feralpisalò (0 punti): chi vince alzerà il trofeo. Appuntamento alle ore 18.30. Sprotface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

Reggiana-Catanzaro 0-1

21′ – Capone si coordina male e il suo tiro al volo termina fuori

20′ – GOL! CATANZARO IN VANTAGGIO! Conclusione vincente di Biasci sotto la traversa su assist di Brignola

12′ – Ci prova Iemmello di testa in area su cross di Vandeputte, ma la palla è out

5′ – Colpo di testa di Biasci, palla sopra la traversa

3′ – Vallocchia prova il sinistro ma la palla termina fuori

2′ – Cross dalla destra di Biasci, blocca Venturi

1′ – Partiti!

18.30 – Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Reggiana-Catanzaro