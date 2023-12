LIVE – Pontedera-Padova 0-1, Coppa Italia Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta testuale di Pontedera-Padova, match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia Serie C 2023/2024. La compagine toscana, dopo aver realizzato il colpo in trasferta in casa dell’Entella agli ottavi, vuole mietere un’altra vittima illustre per avanzare in semifinale. I biancoscudati, però, dopo aver eliminato il Lumezzane vogliono proseguire il proprio cammino in questa competizione. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 12 dicembre alle ore 18:00; Sportface.it non vi lascerà da soli e seguirà l’evento in diretta attraverso un live testuale.

Pontedera-Padova 0-1 (9′ Kirwan)

FINISCE QUI. VINCE IL PADOVA 1-0 E VOLA IN SEMIFINALE

92′ – Ci prova il solito Angori! Kirwan si immola al posto del portiere!

91′ – Il Padova spreca l’ennesimo contropiede.

89′ – Cinque minuti di recupero.

80′ – Ultimi dieci minuti di partita. Il Pontedera continua a imporre il ritmo, ma senza creare reali pericoli per ora.

74′ – Ancora Angori mette al centro. Libera la difesa del Padova.

67′ – Azione insistita di Angori, ma il suo tirocross è fuori misura.

58′ – Ora insiste il Pontedera. Due corner consecutivi.

54′ – Ambrosini si immola e respinge una conclusione di Kirwan.

50′ – Grande occasione per il Pontedera ora. Partita molto equilibrata.

48′ – Ancora il Padova al tiro, con Fusi. Niente da fare.

47′ – Corner per il Padova, a fallo in attacco fischiato sugli sviluppi.

45′ – Si ricomincia. Gli stessi 22 del primo tempo tornano in campo.

TERMINA IL PRIMO TEMPO

44′ – Tre minuti di recupero in questo primo tempo.

37′ – Ora torna a spingere il Padova, alla ricerca del raddoppio prima del riposo.

34′ – Buona occasione per il Pontedera. Al volo ci prova Paudice, tiro deviato e primo corner.

30′ – Si rivede in avanti il Padova. Prova un sinistro da fuori area Liguori. Para Lewis senza problemi.

23′ – Dopo l’ottimo break iniziale del Padova ora è il Pontedera che prova a fare la partita.

20′ – Primo giallo del match, è all’indirizzo di Catanese.

14′ – Prova a reagire il Pontedera. Zanellati respinge una conclusione insidiosa.

9′ – Ancora in attacco la squadra ospite, è Kirwan a sbloccare il risultato con un destro da distanza ravvicinata anche deviato.

9′ – GOL!!! PADOVA IN VANTAGGIO!

7′ – Grande occasione per il figlio d’arte Toldo. A tu per tu con il portiere, anche ostacolato da un difensore del Pontedera, non riesce a inquadrare la porta.

5′ – Prima punizione interessante in favore del Padova dalla corsia di destra. Nessun pericolo per la retroguardia del Pontedera.

1′ – Fischio d’inizio.

18:00 – Squadre in campo.

17:59 – Gli undici del Padova sono Zanellati; Leoni, Perrotta, Granata, Kirwan, Bianchi, Dezi, Fusi, Favale, Toldo e Liguori.

17:58 – Il Pontedera schiera Lewis; Calvani, Pretato, Guidi, Paudice, Marrone, Catanese, Ambrosini, Delpupo, Ianesi e Selleri.

17:55 – Buonasera, amici di Sportface. Tra pochi minuti il calcio d’inizio di questo incontro di quarti di finale di Coppa Italia di Serie C tra Pontedera e Padova.