Coppa Davis 2023: la Finlandia elimina gli Usa, altra vittoria per la Repubblica Ceca

La favola di questa fase a gironi della Coppa Davis 2023 non può che essere la Finlandia, che contro ogni pronostico ha superato il girone e si è qualificata per le Final 8 di Malaga. Dopo il successo ai danni della Croazia, la formazione scandinava ha fatto fuori anche gli Stati Uniti in quel di Spalato e si è garantita il secondo posto del gruppo, nonché l’accesso tra le migliori otto.

Per dare un’idea del capolavoro dei ragazzi di Nieminen, basti pensare che gli Usa possono vantare ben tre top 15 (Fritz – non convocato -, Tiafoe e Paul), mentre la Finlandia ha solamente un giocatore tra i primi 100 del mondo (Ruusuvuori). A trionfare, però, sono stati propri i finlandesi grazie alle vittorie di Otto Virtanen, che ha battuto al tie-break del terzo set McDonald, annullando due match point, ed Emil Ruusuvuori, mattatore contro Paul.

Qualificata alle finali di Malaga anche la Repubblica Ceca, che ha consolidato il primo posto del girone e l’ha fatto liquidando con un netto 3-0 la Serbia. Mensik ha aperto le danze battendo Lajovic, poi Lehecka ha regolato in due set Djere, quindi Machac e Pavlasek hanno sconfitto in doppio Novak Djokovic e Cacic. Poco male per la Serbia, che si deve accontentare del secondo posto ma volerà comunque a Malaga. Infine, comodo successo per l’Australia, in grado di liquidare per 3-0 la Svizzera di Stricker e Huesler. Decisiva la sfida di domani tra Gran Bretagna e Francia in ottica qualificazione.