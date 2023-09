LIVE – Pescara-Arezzo 3-2, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

Tutto pronto per Pescara-Arezzo, match della terza giornata del girone B di Serie C 2023/2024. All’Adriatico è sfida tra due favorite. Tre punti per gli ospiti, uno in meno per i padroni di casa. Fischio d’inizio alle 20:45 di sabato 17 settembre. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme.

COME SEGUIRLA IN TV

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

Pescara-Arezzo 3-2 (10′ Tunjov, 12′ Merola, 41′ aut. Mesik, 56′ Gucci)

90′ – Finisce qui. Vince Zeman, vince il Pecara!!!

78′ Pescara vicino al poker. Milani a tu per tu con Trombini spara al lato.

71′ – GOOOL DEL PESCARA!! Colpo di testa da cineteca di Cangiano che firma il sorpasso del Delfino.

70′ – Pescara pericoloso! Conclusione di Franchini dalla distanza, blocca il portiere dell’Arezzo

56′ – PAREGGIO DELL’AREZZO!!!!! Settembrini da corner mette dentro, Gucci con il destro impatta e fa 2-2.

46′ – Inizia il secondo tempo.

45′ – Fine primo tempo.

41′ – ACCORCIA LE DISTANZE L’AREZZO!!! Cross basso di Iori da sinistra, il difensore del Pescara, Mesik, anticipa Mawuli e sfortunatamente mette in rete.

38′ – Problemi fisici per Tunjov. Costretto ad uscire.

14′ – Primo ammonito del match. E’ Merola del Pescara.

12′ – UNO DUE PESCARA!! RADDOPPIO TARGATO MEROLA!! Merola si invola a campo aperto e batte il portiere dell’Arezzo.

10′ – GOOOLLL DEL PESCARA!!!! Grande giocata di Milani che mette in mezzo per Tunjov: da due passi, il numero 17 biancazzurro non può sbagliare e fa 1-0!

1′ Si parte.