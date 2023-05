LIVE – Milan-Sampdoria, Pioli in conferenza stampa (DIRETTA)

Alle 14:00 di venerdì 19 maggio Stefano Pioli presenterà in conferenza stampa la partita Milan-Sampdoria, valida per la trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Dopo la dolorosa eliminazione in semifinale di Champions League per mano dell’Inter, il tecnico rossonero deve raggiungere una posizione valida per l’Europa nobile per salvare la panchina. Il Milan non ha vinto alcuna delle ultime tre partite contro squadre che ad inizio giornata occupavano le ultime tre posizioni della classifica in Serie A. La Sampdoria è già retrocessa, ma darà tutto per ottenere punti. Il Milan però non può sbagliare. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 14:00.

