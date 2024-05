LIVE – Mantova-Cesena, Supercoppa Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta testuale di Mantova-Cesena, match dello stadio Danilo Martelli valevole per il primo incrocio della Supercoppa di Serie C 2023/2024. La formazione lombarda è reduce da una storica promozione in Serie B e ora vuole provare a portare a casa anche questo trionfo per chiudere in maniera perfetta questa stagione. La formazione romagnola, dal suo canto, dopo il campionato impeccabile che le ha permesso di tornare in Serie B, ha intenzione di proseguire la striscia positiva battendo anche una squadra di livello. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 5 maggio alle ore 17:30. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà diversi approfondimenti sul match.