Vuelta 2023, risultati e ordine d’arrivo tredicesima tappa: Vingegaard re del Tourmalet, naufraga Evenepoel

Jonas Vingegaard vince la tredicesima tappa della Vuelta 2023. Il danese trionfa nei 134 km che portano da Formigal fino ai 2115 metri di altitudine del Col du Tourmalet. Tappa infernale infernale con tre pesanti salite. Per primo il Col d’Aubisque, 16,5 km al 7,1% di pendenza media, poi il Col de Spandelles, 10,3 km all’8,3%, ed infine il mitico Tourmalet con i suoi 18,9 km al 7,4% a chiudere la corsa. Il ciclista della Jumbo Visma mette il suo sigillo sulla Vuelta dominando negli ultimi 10km in salita dando uno strappo pesantissimo ai -8 rifilando trenta secondi ai compagni di squadra Kuss e Roglic per completare un clamoroso tris. Crollo inaspettato di Evenepoel, in difficoltà già dal de Spandelles, sempre nelle retrovie e ormai fuori dalla lotta alla classifica generale. Kuss resta in maglia rossa con Vingegaard che accorcia sotto i due minuti insieme a Roglic. Marc Soler, secondo nella generale prima di questa tappa a 26 secondi, è decimo a 3 minuti.

1. Vingegaard (Jumbo-Visma) 3h51’10”

2. Kuss (Jumbo-Visma) +30”

3. Roglic (Jumbo-Visma) +33”

4. Ayuso (UAE Emirates) +38”

5. Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe) +38”

6. Mas (Movistar) +40”

7. Landa (Bahrain Victorious) +1’10”

8. Vlasov (Bora-Hansgrohe) +2’12”

9. Cras (Totalenergies) +2’32”

10. Soler (UAE Emirates) +3’08”