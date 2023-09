LIVE – Lazio-Atletico Madrid 0-2, Youth League 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Lazio-Atletico Madrid, match valido per la prima giornata della Youth League 2023/2024. Al Centro Sportivo Campo Aquile si scende in campo per i primi tre punti in palio nella competizione Uefa riservata alle formazioni U19. Da una parte i giovani biancocelesti, dall’altra i pari età dei colchoneros. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento fissato alle ore 14 di martedì 19 settembre.

SEGUI LA DIRETTA

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Lazio-Atletico Madrid 0-1 (47′ e 65′ Nino)

65′ – Raddoppia l’Atletico Madri! Ancora con Nino che prima colpisce il palo e poi è il più lesto a mettere in porta la ribattuta. 0-2.

57′ – Ancora Castellanos di testa. Ancora Renzetti è super!!!

51′ – Nino calcia da fuori. Renzetti è ancora attento.

47′ – GOL DELL’ATLETICO MADRID!!! A segno Nino!!

46′ – Inizia il secondo tempo.

FINE PRIMO TEMPO

33′ – Ammonito Yordanov nella Lazio

24′ – Palla interessante in area di rigore per la Lazio, ma Di Tommaso non riesce ad impattare

13′ – Castellanos del Madrid vicinissimo al vantaggio spagnolo. Renzetti però blocca tutto, respingendo la palla.

10′ – Si fa vedere l’Atletico. Frey ci prova da lontano, Renzetti senza problemi.

1′ – Si inizia.