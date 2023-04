LIVE – Juventus, Udienza Collegio di Garanzia dello Sport: al Coni si decide sul -15 (DIRETTA)

Alle 14:30 di oggi, mercoledì 19 aprile, avrà inizio l’udienza presso il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni per discutere del ricorso della Juventus contro la penalizzazione di 15 punti in campionato inflitta lo scorso 20 gennaio dalla Corte Federale d’Appello nell’ambito del caso plusvalenze. Tre gli scenari: il ricorso viene respinto e la sanzione confermata; il ricorso viene accolto con la restituzione dei punti e la cancellazione delle inibizioni ai dirigenti; si procede con il rinvio alla Corte d’Appello Federale per correggere eventuali vizi indicati dal Collegio di Garanzia, con un riesame e una rimodulazione della sentenza. Il Collegio è l’ultimo grado di giudizio, con il compito di pronunciarsi non sul merito ma sulla legittimità giuridica delle decisioni di grado precedente.

