LIVE – Juventus U23-Spal, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

Alle 20:45 di martedì 19 settembre la Juventus Next Gen ospiterà la Spal in occasione del match del girone B di Serie C 2023/2024. Grande attesa per vedere all’opera due possibili protagoniste dei piani alti della classifica. La formazione bianconera però deve ripartire dopo due sconfitte consecutive. E dovrà farlo contro una delle favorite per la promozione. Anche la Spal viene da una sconfitta e Di Carlo ha spiegato che il passo falso “va letto come un’opportunità di crescita”. Il primo esame contro la Juventus U23. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale dalle 20:45.

DOVE VEDERE LA PARTITA

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Juventus Next Gen-Spal (ore 20:45)