LIVE – Perugia-Torres 1-1, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Perugia-Torres, match valido per la ottava giornata del girone B di Serie C 2023/2024. Tutto pronto allo stadio Curi dove sale altissima l’adrenalina per la sfida tra gli umbri, ambiziosi in chiave promozione diretta, e gli strepitosi sardi che fin qui le hanno vinte tutte dominando il raggruppamento: chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 14 di domenica 15 ottobre.

Perugia-Torres 1-1 (59′ Fischnaller, 69′ Seghetti)

90′ – Finisce il match.

83′ – Masala a tu per tu con Furlan si fa ipnotizzare dall’estremo portiere del Perugia.

73′ – Bartolemei da fuori!! Zaccagno con un miracolo la mette in angolo.

71′ – Ricci da casa sua….Palla fuori di pochissimo

69′ – PAREGGIA IL PERUGIA!!!! Seghetti da grande opportunista beffa Zaccagno!!!

59′ – LA TORRES IN VANTAGGIO!!!!! Cester tiene dentro una palla morta in campo e la mette in area. Fischnaller raccoglie e batte Furlan!!!

58′ – Mastinu ci prova al volo da fuori area. Palla alta.

53′ -Kouan ci prova dalla distanza. Tentativo coraggioso, ma sterile.

46′ – Inizia il secondo tempo.

45′ – Finisce il primo tempo.

35′ – Kusabi da fuori costringe ancora Furlan al grande intervento.

28′ – Idda da angolo, costringe Furlan a mettere la palla in corner.

23′ – Primo giallo della partita per Mastinu dopo il parapiglia con Juan.

17′ – Mastinu per Fischnaller che di testa mette di poco alto. Pericolosa la Torres.

7′ – Matos ci prova dalla distanza. Palla fuori di poco.

1′ – Si parte.