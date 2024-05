LIVE – Italia-Polonia, Europei Under 17 2024 (DIRETTA)

Alle 19:30 (ora italiana) di oggi, martedì 21 maggio, Italia e Polonia scenderanno in campo in occasione della prima giornata del girone C degli Europei Under 17. All’AEK Arena gli azzurrini cercano i primi tre punti in un gruppo che li vede in compagnia anche di Svezia e Slovacchia. Le prime due classificate di ciascun girone accederanno ai quarti di finale del 29 e 30 maggio. Le semifinali sono in programma il 2 giugno, mentre la finale si giocherà tre giorni dopo a Limassol.

L’Italia vuole esserci ma è fondamentale partire con il piede giusto contro una Polonia che venderà cara la pelle. Il 24 maggio è in programma la sfida alla Slovacchia, mentre tre giorni dopo gli azzurrini scenderanno in campo contro la Svezia. C’è in palio anche la storia: il titolo europeo under 17 è l’unico mai vinto a livello giovanile da una Squadra Azzurra, che in questa competizione vanta finora tre secondi posti, nel 2013, nel 2018 e nel 2019. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 19:30.

Italia-Polonia (ore 19:30)