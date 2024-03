LIVE – Italia-Finlandia Under 17, fase élite Europei 2024 (DIRETTA)

Punteggio pieno e tanta fiducia. L’Italia Under 17 sfida la Finlandia padrona di casa nell’ultima giornata del gruppo 3 della fase élite dell’Europeo di categoria. Dopo aver battuto all’esordio i Paesi Bassi (2-0) e il Belgio (5-3), gli azzurrini scenderanno in campo alle 12:00 di oggi, martedì 26 marzo, al Myyrmäki Stadium di Vantaa per assicurarsi il pass per la fase finale, in programma dal 20 maggio al 5 giungo a Cipro. La situazione è semplice: Camarda e compagni hanno due risultati su tre a disposizione. Accedono alla fase finale del torneo continentale, infatti, le prime classificate di ciascuno degli otto gironi della fase élite più le sette migliori seconde per un totale di 15 squadre, oltre ovviamente a Cipro, nazione ospitante. Occhi puntati su Francesco Camarda, al centro di numerose voci di mercato. Il Milan vuole blindarlo, ma il pressing delle big europee non manca. Lui però ora pensa solamente alla nazionale e ai gol per centrare l’obiettivo dell’Europeo. Appuntamento alle 12:00 di oggi, martedì 26 marzo. Di fronte c’è la Finlandia che avrà il sostegno del pubblico di casa. Dopo aver battuto Olanda e Belgio, però, l’Italia di Massimiliano Favo vuole regalarsi la terza vittoria su tre.

ITALIA-FINLANDIA UNDER 17 (Ore 12:00)