LIVE – Imolese-Rimini, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

di Redazione 7

Si avvicina il fischio d’inizio di Imolese-Rimini. La gara, valida per la trentacinquesima giornata del girone B di Serie C 2022/2023, inizierà alle 18:30 di oggi, sabato 1 aprile. La penultima forza del campionato ospita la decima classificata. Le due squadre hanno bisogno di tre punti in questa fase della stagione. Chi vincerà? Scopriamolo insieme. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti nell’arco dei novanta minuti.

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Imolese-Rimini (ore 18:30)