LIVE – Genoa-Modena, trentaduesimi Coppa Italia 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta testuale di Genoa-Modena, match valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024. La formazione guidata da Alberto Gilardino, dopo essere tornata in Serie A scontando appena un anno di purgatorio, vuole conquistare il suo primo successo stagionale in gare ufficiali. I canarini, dal loro canto, hanno intenzione di provare a sorprendere i loro ex colleghi di categoria. La partita andrà in scena alle ore 21:00 di venerdì 11 agosto. Sportface.it non vi lascerà soli e seguirà l’evento con una diretta testuale, tabellino e diversi approfondimenti.

