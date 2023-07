LIVE – Fiorentina-Stella Rossa, amichevole estiva 2023 (DIRETTA)

La diretta testuale di Fiorentina-Stella Rossa, match amichevole valevole per il proseguo dell’avvicinamento dei viola all’inizio del campionato di Serie A. Gli uomini di Vincenzo Italiano, dopo il netto successo sul Catanzaro neo-promosso in Serie B, va a caccia di un’altra vittoria anche contro una squadra di livello internazionale come quella serba. La gara andrà in scena alle ore 20:00 di mercoledì 26 luglio e al momento non ha una copertura televisiva, ma non è da escludere che venga trasmessa da canali ufficiali del club gigliato. Sportface.it non vi lascerà soli e fornirà una diretta testuale, il tabellino e altri approfondimenti.

COME SEGUIRE IL MATCH

Fiorentina-Stella Rossa ore 20:00

___________________________________________________________________