De Siervo: “La radio pone le basi per la possibile creazione del canale della Serie A”

La Lega Serie A ha svelato la sua radio ufficiale: Radio TV Serie A con RDS, realizzata in partnership tra la Lega Serie A e RDS 100% Grandi Successi. Tanti nomi di spicco del panorama giornalistico italiano presenti, tra cui Marco Cattaneo e Sandro Piccinini. Queste di seguito le parole dell’Amministratore Delegato della Serie A, Luigi De Siervo: “Con il lancio di Radio Serie A con RDS, la nostra offerta di contenuti si arricchisce di un altro importante tassello. Siamo la prima Lega calcistica in Europa ad avere una radio ufficiale, un progetto che pone le basi per la possibile creazione del canale della Serie A”.

C0sì invece Massimiliano Montefusco, General Manager di RDS 100% Grandi Successi: “Con grande soddisfazione diamo ufficialmente il calcio di inizio alla Radio TV Serie A con RDS e ringrazio la Lega Serie A per averci scelto come partner di questo progetto industriale”.