LIVE – Empoli-Juventus, Allegri in conferenza stampa (DIRETTA)

La diretta live della conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Empoli-Juventus. Il tecnico bianconero è pronto a presentare i temi della sfida contro i toscani e lo farà alle ore 12 di sabato 2 settembre. L’allenatore livornese risponderà alle domande dei cronisti e svelerà alcune informazioni sulla formazione, oltre che fare il punto sulle scelte di mercato. Seguiremo assieme le sue parole.

12.16 – Termina qui la conferenza stampa di Allegri!

12.14 – Sulle alternative a Locatelli davanti alla difesa: “Ci può giocare Rabiot così come Miretti, magari quando mancherà Locatelli giocheremo con il centrocampo a due”.

12.13 – Sull’impiego di Pogba: “Sta venendo fuori da un periodo molto difficile, ma già con il Bologna ha fatto una giocata importante. E’ un giocatore che quando starà già al 70-80% farà cose importanti.”

12.12 – Su Kostic e il poco impiego nelle prime partite: “Magari domani gioca, è un giocatore affidabile che l’anno scorso ha fatto 12 assist. Sono molto contento di lui, ovviamente avendo una partita sola a settimana ci sono giocatori che per qualche settimana giocheranno meno. Purtroppo quest’anno va così.”

12.11 – Su Vlahovic: “Lo vedo più sereno perchè sta meglio fisicamente, poi se segna ovviamente sta meglio come tutti gli attaccanti. L’anno scorso con la pubalgia ha fatto una decina di gol, io sono molto sereno sulla sua stagione così come su quella di Chiesa, Kean e Milik. Abbiamo tutti un obiettivo comune.”

12.10 – Su Szczesny: “Sta meglio ma rientra dopo la sosta, non è ancora pronto per giocare”.

12.09 – Sulla quota per il quarto posto: “Ci vorranno almeno 76 punti”.

12.08 – Sulla griglia Scudetto: “Serviranno 86-90 punti, il Napoli è favorito e anche il Milan è partito bene ma siamo solo all’inizio. Secondo me ci sono otto squadre per quattro posti Champions, bisognerà fare qualcosa di importante.”

12.07 – Sui primi obiettivi: “Dopo il 30 dicembre tireremo una riga e capiremo dove siamo in classifica, per rimanere nelle prime 4 e giocarci le nostre carte nella seconda parte del campionato. L’obiettivo ovviamente è quello di giocare la Champions l’anno prossimo.”

12.05 – Sul mercato chiuso: “Ci possiamo concentrare sulla partita, quello che è stato fatto in uscita lo abbiamo condiviso così come quello che abbiamo valutato in entrata. Cambiare per cambiare non aveva senso, non è stato possibile migliorare la squadra. Ora abbiamo una squadra ottima e competitiva, con la prospettiva di alcuni giocatori che stanno meglio rispetto all’anno scorso e mi riferisco a Vlahovic, Chiesa e Pogba.”

12.04 – Sulla catena di destra: “Ci può giocare anche McKennie, per Cambiaso destra o sinistra cambia poco perchè a lui piace entrare dentro.”

12.03 – Su Fagioli: “E’ un giocatore che sta crescendo come condizione dopo l’infortunio, ha saltato la preparazione. Può diventare un buon regista ma Locatelli ora è il titolare, mi dispiace per i fischi che lui e Alex Sandro hanno ricevuto domenica.”

12.02 – Sulla rabbia dopo il Bologna: “Non mi sentivo molto bene, ho mandato Landucci a parlare ma è come se parlassi io quando parla lui. Sono un po’ malconcio, mi è dispiaciuto non essere venuto a parlare dopo la partita.”

12.02 – Sulla difesa brasiliana: “Non c’è una difesa titolare, ho tutti difensori affidabili. Domani giocheranno Bremer e Danilo, ho un dubbio tra Alex Sandro e Gatti”.

12.01 – Sulle insidie della trasferta di Empoli: “Troveremo una squadra che deve fare i primi punti del campionato, noi dobbiamo dare continuità ma l’Empoli ha un DNA chiaro e sa giocare. Dovremo fare una partita solida”.

12.00 – Inizia la conferenza stampa di Allegri!

11.55 – Buongiorno ai lettori di Sportface, pochissimi minuti al via della conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Empoli-Juventus!