Nazionale, Gravina: “Affrontato con stile crisi senza precedenti, Spalletti grande persona”

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato a margine della presentazione di Luciano Spalletti come nuovo commissario tecnico della Nazionale in sostituzione del dimissionario Roberto Mancini. Il numero uno federale non nasconde la sua soddisfazione per l’operazione completata: “Sono orgoglioso per questa scelta, sul piano tecnico di Spalletti non devo dire nulla. Ho avuto modo di apprezzare Luciano anche come persona che dedica gran parte della sua vita al calcio ma che si dedica con passione a tutto ciò che ama, come la sua famiglia – afferma Gravina – Adesso gli italiani hanno un grande allenatore, ma anche una grande persona che ha una chiara identità. Non si chiude nessun libro, guardiamo avanti per scrivere un altro capitolo con Luciano.”