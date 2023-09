LIVE – Catania-Foggia 0-1, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

Alle 20:45 di lunedì 25 settembre Catania e Foggia si sfideranno in occasione della quinta giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Un punto separa il Foggia (5) dal Catania (4). Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto di gioco.

Catania-Foggia 0-1 (66′ Martini)

66′ – GOOOLLL DEL FOGGIA!!!!!!! GRAN GOL DI MARTINI DAL LIMITE D’AREA DI RIGORE!!!!

60′ – Punizione per il Catania: Chirico centra la barriera.

47′ – Cambio per il Catania in porta: Livieri si ferma per infortunio, entra Bethers

46′ – Inizia il secondo tempo.

45′ – Finisce il primo tempo.

45′ – Saranno tre i minuti di recupero.

40′ – Ci prova Chiricò ancora da fuori. Palla ancora larga.

38′ – Intervento falloso di Bocic che si procura il primo giallo per un intervento al limite dell’area. Si infiamma il Massimino!

30′ – Partita al momento bloccata: il Catania cerca di accelerare, il Foggia si difende bene

24′ – Peralta prova da fuori. Palla al lato.

21′ – Ci prova il Foggia, ma la difesa del Catania tiene.

10′ – Ritmi subito vibranti al Massimino.

1′ – Parte la super sfida fra Catania e Foggia.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DEL MATCH:

CATANIA: Livieri A. (Portiere), Castellini A., Quaini A., Curado M., Mazzotta A., Rocca M., Ladinetti R., Deli F., Chirico C., Sarao M., Bocic M.

FOGGIA: Nobile T. (Portiere), Garattoni A., Marzupio M., Carillo L., Rizzo A., Martini J., Marino A., Di Noia G., Peralta D., Embalo C., Tonin R.