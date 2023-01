LIVE – Bari-Parma, Serie B 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta live di Bari-Parma, match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. I biancorossi hanno chiuso il 2022 con una serie di risultati altalenanti e, per questo motivo, hanno bisogno di iniziare bene il nuovo anno, così da restare in scia alle prime della classe. I ducali, invece, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Inter, vogliono ripartire con il piede giusto in campionato, per rilanciare le loro ambizioni di promozione in Serie A. Calcio d’inizio alle ore 14:00 di sabato 14 gennaio, chi avrà la meglio?

Bari-Parma ore 14:00

