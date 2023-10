LIVE – Ascoli-Sampdoria, Serie B 2023/2024 (DIRETTA)

Alle 16:15 di sabato 7 ottobre Ascoli e Sampdoria si sfideranno in occasione della nona giornata del campionato di Serie B 2023/2024. Otto punti per l’Ascoli. Cinque in meno per i blucerchiati. Andrea Pirlo si gioca la panchina dopo un avvio da incubo. La Samp deve invertire subito la rotta per avvicinarsi ai piani alti della classifica. Sportface.it vi offrirà una diretta e aggiornamenti in tempo reale di questo match.

Ascoli-Sampdoria (ore 16:15)