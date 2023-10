Serie C 2023/24: la Triestina pareggia sul finale, pari tra Pro Sesto e Mantova

Settima giornata del Girone A di Serie C. Pareggio tra Renate e Triestina, termina 1-1 lo scontro diretto di alta classifica. La formazione nerazzurra si impone grazie al gol di Bianchimano al decimo minuto di gioco, ospiti pareggiano poi all’88esimo con Redan. Vince sul finale il Giana Erminio contro il Legnano Salus: Caferri la sblocca al minuto 8 della prima frazione di gioco, è poi Sambou a ristabilire l’equilibrio al 67esimo. E’ poi Fall al novantesimo a mettere a segno la rete della definitiva vittoria, termina 1-2. Pari a reti inviolate invece tra Pro Sesto e Mantova, ritmi bassi e pochissime occasioni d da rete, ancora niente successo per la formazione di Daniele Buzzegoli che resta in penultima posizione con soli quattro punti.