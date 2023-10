LIVE – Arezzo-Spal, SERIE C 2023/24 (DIRETTA)

La diretta live di Arezzo-Spal, match valido per la nona giornata del girone A di Serie C 2023/2024. Scontro fra due squadre in crisi ed in cerca di risultati che possano far tornare il rispettivo club nelle posizioni in cui si ambiva almeno prima dell’inizio del campionato. E’ un momento delicato infatti sia per Arezzo che per Spal. Esce chi vince, cadrà a terra chi perde. Noi la seguiremo, dalle 20.45 di lunedì 23 ottobre.

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Spal-Arezzo

_____________________________________________________________________________