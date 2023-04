LIVE – Virtus Bologna-Olimpia Milano, Eurolega 2022/2023: RISULTATO in DIRETTA

La diretta live di Virtus Bologna-Olimpia Milano, sfida valida come trentaquattresima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. L’ultimo turno della regular season ci regala questo euroderby di “consolazione”, tra due squadre che speravano di poter ambire a un posto nei playoff; invece, per un motivo o per l’altro (soprattutto infortuni, ma non solo), la stagione europea delle due formazioni si è chiusa in maniera negativa (soprattutto per i meneghini). La palla a due è fissata alle ore 20:45 di giovedì 13 aprile, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

RISULTATI e CLASSIFICA

PROGRAMMA 34^ GIORNATA

IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

VIRTUS BOLOGNA-OLIMPIA MILANO