Bari-Catanzaro 2-2, Vivarini: “Sempre una grande emozione tornare qui. Per noi due punti persi”

“Prima di tutto faccio i complimenti al Bari, per me è sempre una grande emozione e anche oggi c’è stato un grande spettacolo sugli spalti. Dal nostro punto di vista dispiace non aver portato a casa i tre punti perché cerchiamo sempre di vincere. Analizzeremo le occasioni che ci hanno portato a subire le due reti”. Così il tecnico del Catanzaro, Vincenzo Vivarini, commenta il 2-2 ottenuto contro la formazione pugliese. “Vandeputte ha creato spesso problemi, poi nel secondo tempo si sono organizzati e non abbiamo immediatamente trovato le contromisure”, ha aggiunto il tecnico, che ha dovuto subire la doppietta di Koutsoupias: “Sono contento per lui perché l’ho fatto esordire in Serie B. È un ragazzo che ha dei tempi d’inserimento che non lo rendono facile da marcare”.