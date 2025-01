Il risultato in diretta live di Virtus Bologna-Baskonia, sfida valida come 20^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Testa a testa molto interessante con gli uomini di coach Ivanovic che vanno alla ricerca di una nuova vittoria per proseguire il momento positivo: le Vu Nere, infatti, nelle ultime cinque partite hanno ottenuto tre vittorie, migliorando leggermente la classifica, anche se Cordinier e compagni, di fatto, non hanno più ambizioni in tal senso. L’obiettivo, comunque, è quello di fare bene per guadagnare sempre più certezze in una stagione che ha ancora tanto da dire.

L’ultimo precedente tra le due squadre risale ad appena un mese fa, ed è coincisa con la prima partita con Ivanovic ufficialmente in panchina, culminata con una vittoria in trasferta per la Virtus, che proverà a ripetersi. L’obiettivo della squadra spagnola, invece, sarà quello di vendicarsi, chiaramente, anche perché la squadra di Vitoria è ancora in corsa per un posto almeno ai play-in. Il Baskonia, infatti, attualmente ha raccolto otto vittorie, con il sesto posto lontano appena due successi. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di venerdì 10 gennaio, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

