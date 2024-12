Il live in diretta di Treviso-Olimpia Milano, sfida valida per la 13^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket. Fin qui gli uomini di coach Vitucci hanno disputato un buonissimo campionato, attestandosi in nona posizione con già sei vittorie all’attivo. Tutto questo nonostante la sconfitta nell’ultimo turno in trasferta contro Sassari in un match perso per appena due punti. Uno stop arrivato dopo una striscia molto lunga di risultati positivi, di ben cinque vittorie di fila, che ha permesso ai veneti di sistemare in maniera importante la propria classifica.

E si potrebbe anche definire questo uno scontro diretto, visto che i meneghini sono appena ottavi con 14 punti. Chiaramente, la squadra allenata da coach Messina ha ben altre ambizioni e punta a ottenere le ultime vittorie necessarie per qualificarsi alle Final Eight di Coppa Italia. Un obiettivo quasi perso di vista nelle ultime settimane con ben tre sconfitte di fila, bilanciate, però, dalla bella vittoria della scorsa settimana contro Trapani. La palla a due è fissata alle ore 17:30 di domenica 29 dicembre sul parquet del Palaverde, con Sportface che vi fornirà il live di Treviso-Olimpia Milano aggiornato in tempo reale.

