LIVE – Rimini-Rieti: gara-3 quarti di finale playoff Serie A2 2023/2024 basket (DIRETTA)

Il live in diretta di Rimini-Rieti, sfida valida come gara-3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2023/2024 di basket. La formazione di coach Rossi ha sfruttato al meglio il fattore campo, ed è riuscito ad aggiudicarsi entrambe le prime due partite, portandosi sul 2-0 nella serie, e avendo ora ben tre match point per chiudere i conti e passare in semifinale. Ma non bisogna farsi ingannare dalle due vittorie precedenti, perché Rimini ha sempre ceduto di misura: in gara-1, infatti, Rieti ha vinto per 74-73, mentre in gara-2 si è imposta per 73-69, un margine costruito solo nell’ultimo quarto dopo che gli ospiti non sono riusciti a dare seguito al parziale di 15-30 maturato nei primi dieci minuti della partita. Non c’è ancora nulla di deciso, quindi, in questa serie ancora tutta da seguire. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 9 maggio, con Sportface che vi fornirà il live di Rimini-Rieti aggiornato in tempo reale.

RIMINI-RIETI

