LIVE – Bursaspor-Venezia, Eurocup 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Bursaspor-Venezia, sfida valida come sedicesima giornata della Eurocup 2022/2023 di basket. Gli uomini di coach Spahija hanno raggiunto l’obiettivo della qualificazione alla fase a eliminazione diretta la scorsa settimana, avendo vinto il derby contro Brescia. Rimane comunque molto importante continuare a ricercare un risultato positivo, sia per rintuzzare la classifica, e sia per tenere alto il morale dopo un periodo molto complicato. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di mercoledì 15 marzo, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

RISULTATI e CLASSIFICHE

REGOLAMENTO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

BURSASPOR-VENEZIA