Palio di Siena 2024, vince l’Onda ma polemiche per la mossa: feroci critiche al mossiere

Il travagliato Palio di Siena di Provenzano 2024, disputato due giorni dopo a causa della pioggia che ha provocato un doppio rinvio che non capitava dal 1979, viene vinto dalla contrada dell’Onda con il fantino Carlo Sanna (Brigante) e il cavallo Tabacco. Ma la carriera del 2 luglio, corsa il 4 alle ore 19.30 esatte dopo mezzora abbondante di false mosse e fuori dopo la chiama, per molti appassionati è viziata da un errore del mossiere, Bartolo Ambrosione, che ha dato per buona una mossa in cui, palesemente, la posizione del cavallo di rincorsa, quello della contrada della Lupa, non era per nulla ben allineato al secondo canape. Ma tra la pioggia degli scorsi giorni e le sette chiamate odierne, prima o poi il via andava dato e il rischio era quello di fare notte: la chiamata è stata poco tempestiva, l’Onda ha vinto battendo in primis l’Oca e sono in molti a protestare per quanto accaduto, con la tensione alle stelle. Come ogni anno, il mossiere è dovuto andar via in fretta e furia dopo aver dato la mossa, per evitare il rischio di rivolte nei suoi confronti. Questa volta, però, il rischio era più alto, perché gli esponenti di diverse contrade sugli spalti hanno subito notato come la mossa non fosse esattamente delle più valide.

“Mossiere incompetente”, è uno dei post più ricorrenti su Twitter. Va detto però che Ambrosione è in carica da più di due decenni ed è stimatissimo. In molti fanno anche notare come la prima delle due partenza date per falsa era maggiormente regolare rispetto alla mossa considerata valida. Per altri utenti, il mossiere avrebbe dato l’ok “per disperazione”, dopo giorni difficili. In ogni caso, è un Palio di Siena destinato a far discutere a lungo, anche se appena il 16 agosto ci sarà l’altro palio, quello dell’Assunta, e si tornerà a emozionarsi.