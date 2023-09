Ippica, trionfo italiano a New York: vince Vivid Wise As, terza piazza per Bengurion Jet

E’ trionfo italiano nel prestigioso “International Trot“, che si è corso nella serata di sabato 9 settembre all’ippodromo Yonkers di New York. A vincere la competizione è stato Vivid Wise As, mentre Bengurion Jet ha chiuso al terzo posto. La gara, con un premio da 1 milione di dollari, è lunga 2011 metri. Entrambi i cavalli sono allenati dal trainer emiliano Alessandro Gocciadoro (leader degli allenatori europei con i 3,5 milioni di euro vinti sino a questo momento in stagione) e Vivid Wise As è della scuderia napoletana Bivans di Antonio Somma. Successi italiani all'”International Trot” di New York anche nel 1977 con Delfo, nel 2017 con Twister Bi e nel 2019 con Zacon Gio 2019.