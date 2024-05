Ippica: domenica Massimiliano Allegri punta il Premio del Presidente con la sua Estrosa

Mentre non si placano le polemiche per il suo comportamento durante e dopo la finale di Coppa Italia e sembra vicino il suo addio anticipato alla Juventus, per Massimiliano Allegri c’è anche un altro importante appuntamento che si avvicina. Si tratta dell’altra passione del tecnico livornese, l’ippica, e domenica all’Ippodromo Capannelle va in scena il “Derby Day”, la madre di tutte le corse. Vincere il Blue Ribbon, infatti, è il sogno di qualsiasi addetto ai lavori dell’ippica, dall’allevatore al proprietario, passando per allenatori e fantini, visto che per un cavallo arriva soltanto una volta nella propria carriera, all’età di tre anni.

MAX ALLEGRI PUNTA SU ESTROSA

E per la cavalla di Allegri, Estrosa, reduce dalla vittoria nel Signorino, c’è la partecipazione a una delle pattern di questo appuntamento in programma domenica 19 maggio, vale a dire il “Presidente della Repubblica”. Allegri potrebbe non essere più l’allenatore della Juventus mentre la sua Estrosa sarà ai blocchi di partenza, ma di sicuro sarà una domenica di emozioni per lui.