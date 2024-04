Ippica: al via domenica a Vinovo il Gran Premio Costa Azzurra

Al via domenica 7 aprile, il Gran Premio Costa Azzurra, un ormai classicissimo appuntamento dell’ippica italiana, con un montepremi da 154mila euro e undici big in pista. All’ippodromo di Vinovo andrà in scena un’edizione quanto mai prestigiosa e ricca di eventi collaterali che da oltre 60 anni è il fiore all’occhiello dell’ippica torinese.

Tra i cavalli più attesi nell’edizione numero 62 del Gran Premio troviamo: Vivid Wise As, campione uscente del Gran Premio Costa Azzurra e figlio di Yankee Slide, il quale si appresta a raddoppiare il successo con alle guide il sempre fidato Matthieu Abrivard ed in cabina di regia Alessandro Gocciadoro. Il portacolori della scuderia Bivans, vincitore di ben 21 Gruppo 1 in giro per l’Europa, è ancora a bocca asciutta in questo 2024 nelle tre uscite fatte in Francia, ma rimane ad ogni modo il favorito della corsa, per la classe sempre dimostrata; Always Ek con proprio ‘Ale’ in sulky, annunciato in gran ordine e con un eccellente 3 di avvio. La regolarissima Daughter As, pupilla della Ecurie Carsko, con Pietro Gubellini, cavalla che sulla pista ha sempre fatto bene, vincitrice del Mangelli Filly e del Città di Torino Femmine. Caio Titus Bond con all’attivo quattro vittorie in fila nelle cinque disputate nell’anno, al cui sediolo ci sarà Santo Mollo e infine, Banderas Bi coi colori della Pachino Horse, autore a luglio di una bellissima affermazione in Svezia, dove sul miglio si imponeva alla media di 1.10.4. per poi al rientro a gennaio a Firenze arrivare ad un ottimo terzo posto. Proprio quest’ultimo è il rivale dichiarato per il campione in carica Vivid.

Trotto di altissima qualità ma anche tanti eventi collaterali nel pomeriggio del 7 aprile. Per i bambini l’intrattenimento e i giochi organizzati dallo staff di Jolly Land, con l’anteprima di ‘Dinosaurs Experience‘, la nuova attrazione del Family Park che sarà realtà entro fine aprile. E poi la Carrozza Storica di Adamo Martin e ‘Servizi in Carrozza‘ per un giro gratuito all’interno della pista, ma anche il battesimo della sella con i simpaticissimi pony dell’Old Ranch Ferrero. In più lo stand dell’Associazione ‘Stupinigi è …’ e la nuova gestione dei punti di ristoro, a partire dal ristorante panoramico più i vari presìdi in tribuna. Sette giorni dopo, invece, tornerà anche il Gran Premio Città di Torino per i 4 anni (i partenti ufficiali saranno comunicati l’8 aprile).