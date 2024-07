Parigi 2024, Odette Giuffrida: “Meritavo il podio, sono in pace con me stessa”

“Emozioni a caldo? In questo momento non sento nulla. Probabilmente quando arriverò in stanza avrò un crollo. E’ un momento particolare, penso che meritassi di salire di nuovo sul podio. Non è andata così, il Signore avrà altri piani per me. Io ho dato tutto. L’abbraccio all’atleta brasiliana? E’ una mia amica stretta e so quanto anche lei sia una ragazza che lavora“. Questo il commento a caldo ai microfoni di Sportface di Odette Giuffrida, eliminata in semifinale nel judo 52 kg ai Giochi di Parigi 2024.

VIDEO – GIUFFRIDA PROTESTA, POI ABBRACCIA AVVERSARIA

GIUFFRIDA QUARTA – LA CRONACA

“Potrei dire tante cose, ma non mi piace dare la colpa agli arbitri. Avrò tempo di capire cosa ho sbagliato. Sentire il palazzetto che fischiava… chi ne sa di judo può aver capito cosa è successo. Lo accetterò col tempo, o forse no. L’unica cosa è che sono in pace con me stessa – ha aggiunto l’atleta azzurra, che infine ha parlato della sua collega Assunta Scutto – Le ho detto di credere nel piano che il Signore ha per noi, tutto arriverà. E’ solo l’inizio di un percorso bellissimo e sono sicura che porterà l’Italia tanto in alto“.