Nuoto, Nicolò Martinenghi: “Ho fatto fatica, per andare in finale bisogna scendere sotto al 59”

“Una gara molto studiata. Ho fatto abbastanza fatica sinceramente in acqua, oggi ero molto pesante. Mi capita ultimamente la mattina rispetto al pomeriggio, quindi spero di stare meglio più tardi. Prima della gara stavo comunque molto bene”. Questo il commento a caldo di Nicolò Martinenghi ai microfoni di Sportface.it, dopo il 59.39 nuotato nelle batterie dei 100 metri rana. “Ho visto ottime e non ottime prestazioni, il livello medio non è altissimo, siamo qui per studiarci da vicino – ha proseguito l’azzurro che stasera tornerà in vasca per la semifinale olimpica qui a Parigi – E’ stata una bella gara, stasera proviamo a recuperare qualcosina. Non nego che andare sotto al 59 in semifinale sarà il modo più tranquillo per andare in finale. Non è semplice farlo ma bisogna farlo per forza”.

Con Martinenghi ci sarà anche Ludovico Blu Art Viberti, autore del quindicesimo tempo complessivo: “Speravo di fare meglio, non mi è uscita la gara che volevo. Primo passaggio un po’ lento, il ritorno ancora peggio, vedevo l’australiano di fianco a me che era davanti, ho provato a prenderlo ma non ci sono riuscito. E’ mancato qualcosa al ritorno, ma sono contento di avere un’altra opportunità stasera. Dovrò resettare, sarà un’altra gara e bisogna fare meglio. L’obiettivo arrivando qua era la finale e non cambia dopo questa batteria. Sono consapevole che da una gara all’altra si può cambiare la narrativa, l’obiettivo rimane la finale e vediamo come andrà stasera”, ha concluso.