Wimbledon: Sinner batte Hanfmann all’esordio, ora il derby con Berrettini

Jannik Sinner non sbaglia all’esordio da numero 1 del mondo in uno Slam e batte al quarto set un ottimo Yannick Hanfmann. 6-3 6-4 3-6 6-3 il punteggio, in poco meno di tre ore di gioco, a favore dell’altoatesino che è riuscito a piegare il tedesco, autore di una prova sicuramente non da giocatore che naviga fuori dalla top 100. Sinner avanza al secondo turno dove andrà in scena un derby tutto italiano con Matteo Berrettini, uscito vincente dal match con Fucsovics oggi pomeriggio, in programma nella giornata di mercoledì. Il precedente risale all’Open del Canada del 2023 in cui vinse l’altoatesino 6-4 6-3.

Avvio di primo set molto equilibrato con Sinner che è costretto ad andare ai vantaggi nei suoi primi due turni di battuta. Hanfmann subito centrato e decisamente efficace con la palla corta in uscita dal servizio. L’azzurro piano piano entra in partita e si guadagna la prima palla break dell’incontro, che viene però annullata dal tedesco con un’ottima prima al centro. Sinner sale di livello e sul 3-2 riesce a rompere l’equilibrio del set togliendo la battuta a 15 all’avversario. Break confermato a 15 e il primo parziale va in archivio con il punteggio di 6-3 in 38 minuti.

Nel secondo set Sinner è bravo ad andare subito in vantaggio di un break sul 2-1. Nel quarto game arriva il primo passaggio a vuoto dell’altoatesino che va sotto 0-40 sul proprio servizio. Ottima reazione di Sinner che, ai vantaggi, conferma a fatica il break e sale 3-1. Si prosegue seguendo i turni di battuta e l’azzurro non trema nel momento più importante chiudendo il secondo set con il punteggio di 6-4 in 47 minuti.

Terzo set in cui Hanfmann parte forte e conquista il primo break dell’incontro togliendo la battuta a Sinner in apertura. Il tedesco gioca bene e sale 3-0. Momento di appannamento per l’azzurro, che concede altre due palle break nel quarto game. Mancano le prime e Hanfmann scappa via sul 4-0 con due break di vantaggio. Sinner recupera immediatamente il break e torna sotto, annullando tre palle del 5-1, sul 4-2 per il tedesco. Hanfmann non concede nulla e chiude il terzo set 6-3 in 45 minuti.

Nel quarto set Sinner si dimostra numero 1 del mondo e mette insieme un game in risposta perfetto togliendo la battuta ad Hanfmann ai vantaggi nonostante ben quattro ace del tedesco. L’azzurro conferma il break e sale 4-1. Si seguono i servizi e Sinner riesce a chiudere il quarto set 6-3 in 50 minuti.