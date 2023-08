US Open 2023, day 1: il ritorno di Djokovic sotto le luci di New York. Esordio per cinque azzurri

Queen’s, New York. Le luci di Flushing Meadows sono pronte ad illuminare l’edizione 2023 degli Us Open e nel Day 1 c’è subito un ritorno d’eccezione. Novak Djokovic, infatti, torna nella Grande Mela a due anni di distanza da quella che è stata molto probabilmente la delusione più cocente della sua incredibile carriera, ovvero la sconfitta in finale contro Daniil Medvedev che gli costò il Grand Slam. Quest’anno, in particolar modo dopo le due memorabili sfide di Wimbledon e Cincinnati, molti appassionati vivranno queste due settimane nell’attesa di potersi gustare l’ennesimo capitolo di Djokovic-Alcaraz, ma la strada è lunga e ancora tutta da percorrere.

ORDINE DI GIOCO

Arthur Ashe & Louis Armstrong

Il serbo numero due al mondo sarà protagonista nella sessione serale dell’Artur Ashe, dove sfiderà Alexandre Muller in un match che con ogni probabilità non regalerà equilibrio. Prima di loro toccherà invece ad una delle giocatrici più attese di questo Us Open: Coco Gauff esordisce in un match non banale contro la tedesca Laura Siegemund dopo aver conquistato due successi in quest’estate nordamericana, prima a Washington e poi a Cincinnati. La sessione diurna dell’Ashe prevede invece il debutto della campionessa uscente Iga Swiatek contro la svedese Peterson e il derby tra il semifinalista dell’anno passato Frances Tiafoe e la wild card Tien.

La sessione serale del Louis Armstrong ci porta invece indietro di qualche anno. Prima ritroveremo Milos Raonic, che non è tornato certamente ai livelli di quando era un top-10 della classifica, ma che in queste settimane ha comunque dimostrato di avere un livello tale da poter essere competitivo sul circuito. Ostacolo assolutamente da non sottovalutare per Stefanos Tsitsipas, che senza dubbio alcuno avrebbe preferito un esordio più soft. A seguire sarà il turno di Caroline Wozniacki, finalista di questo torneo nel 2009 e nel 2014, che invece dovrà vedersela contro la qualificata Prozorova. Tra gli incontri del programma diurno quello che desta più interesse è la sfida tra un’ex vincitrice di questo Slam, Sloane Stephens, e la brasiliana Beatriz Haddad Maia. Meno intriganti, almeno sulla carta, Azarenka-Ferro e Fritz-Johnson, con i primi largamente favoriti.

TABELLONE MASCHILE

TABELLONE FEMMINILE

Gli italiani

Esordiscono cinque dei dodici italiani presente nel main draw dell’ultimo major stagionale. Occhi puntati su Lorenzo Musetti, che lo scorso anno riuscì a spingersi fino al terzo turno. L’esordio contro il francese Droguet non dovrebbe creargli particolari problemi, contro un giocatore in crescita ma che solo negli ultimi due mesi è riuscito ad entrare in pianta stabile nei challenger dopo la gavetta a livello ITF. Certamente l’aver superato le qualificazioni dimostra che le qualità ci sono e a questa partita ci arriva ben rodato.

Bello ritrovare dopo più di un anno e mezzo di purgatorio Stefano Travaglia in un torneo dello Slam. Il marchigiano manca dagli Australian Open del 2022, quando era abbondantemente nei top-100. Poi il tracollo, tra infortuni e fiducia che è venuta a mancare: si è ritrovato pochi mesi fa fuori dai 400 a giocare anche un paio di tornei ITF da 25,000$. Una lenta risalita e la fortuna di essere rientrato di poco nel cut-off di questo torneo. Occasione sfruttata: tre vittorie in rimonta e qualificazione. L’urna non è stata benevola, dato che di fronte si ritroverà uno dei tennisti più in forma in Tommy Paul, ma già l’essere tornato in un tabellone principale vale tanto.

Poi c’è Marco Cecchinato, che come spesso gli accade incappa in periodi in cui nulla funziona: era successo all’inizio del 2022, quando ottenne la prima vittoria stagionale addirittura nel mese di maggio. Ora, dopo un discreto inizio di 2023, è reduce da undici sconfitte negli ultimi 12 incontri. Safiullin, suo avversario odierno, ha giocato solamente due incontri (entrambi persi) quest’estate, ma sul cemento parte in ogni caso con i favori del pronostico.

Tra le donne c’è l’esordio la nostra numero uno d’Italia Elisabetta Cocciaretto. Per lei impegno da non sottovalutare contro la talentuosa Kaja Juvan. La 22enne, già in grado di entrare nelle top-100 quando era ancora una teenager e con un best ranking di n°58, pochi mesi aveva deciso di prendersi una breve pausa dal circuito in seguito alla perdita del papà. E il ritorno in campo è stato positivo: secondo turno a Wimbledon superando le qualificazioni, poi i quarti di finale a Budapest e ora i tre turni di quali superati anche a New York. Nella tarda serata invece sarà il momento di Jasmine Paolini, reduce dalle settimane più importanti della sua carriera a livello di tornei 1000 tra Montreal e Cincinnati. Sorteggio non fortunatissimo, contro un’Ostapenko che non ha brillato in queste settimane, ma che resta comunque una top-20 in grado di esprimere un tennis spesso difficile da arginare.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Gli altri incontri da monitorare

Le prime giornate di uno Slam per un vero fanatico di questo sport sono spesso le più belle. Un’infinità di incontri sparsi per tutto l’impianto e la possibilità di passare da un campo all’altro e ritrovarsi sempre a vedere qualcosa di interessante. La sfida tra Felix Auger-Aliassime e Mackenzie McDonald lo è di certo, con il canadese che sta vivendo una stagione da incubo e che come primo turno si trova subito uno di quei giocatori che sul cemento nordamericano preferireste sempre evitare.

Molto interessante anche la sfida tra Korda e Fucsovics, con lo statunitense però da valutare dopo il problema alla caviglia patito a Winston-Salem. Il 20enne Zachary Svajda, passato attraverso il tabellone cadetto, e che alcuni ricorderanno al suo esordio qui a New York da sedicenne andare avanti due set a zero contro Paolo Lorenzi, prima di perdere al quinto, potrebbe anche impensierire un Francisco Cerundolo apparso un po’ in down dopo le fatiche degli ultimi mesi.

A livello femminile da segnalare l’esordio stagionale di Ajla Tomljanovic, ferma dal 2022 a causa di un intervento al ginocchio. Torna a competere proprio nel torneo che dodici mesi fa le regalò le prime pagine dei giornali, quando mise fine alla carriera di Serena Williams. In campo anche Mirra Andreeva, super favorita contro l’australiana Gadecki.