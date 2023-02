Il torneo di Montpellier parla italiano: il primo derby tra Sinner e Sonego vale la semifinale

Lorenzo Sonego e Jannik Sinner s’incontreranno per la prima volta in carriera in occasione dei quarti di finale dell’Atp 250 di Montpellier. I due giocatori hanno vissuto una settimana diametralmente opposta, ma si ritroveranno di fronte sul veloce in Francia con l’obiettivo di approdare in semifinale. Andiamo a presentare il match e scoprire cosa ci aspetta.

Sinner è arrivato ai quarti senza neppure scendere in campo. Direttamente al secondo turno in virtù di un bye, in quanto seconda testa di serie, non ha giocato il suo match d’esordio poiché Marton Fucsovics ha dato forfait. Jannik è dunque ai quarti senza aver giocato neppure un 15 e, se da un lato ci arriva riposato, dall’altro non ha ancora avuto modo di testarsi veramente e dovrà partire subito forte in quanto il margine d’errore è minimo. Se la versione di Sinner dovesse però quantomeno avvicinarsi a quella vista all’Australian Open contro Tsitsipas, ci sarebbe solo da stare tranquilli.

Sonego, invece, in campo ci è stato eccome ed ha portato a casa due bei match. Vittorioso all’esordio in due set contro Bonzi, ottava forza del seeding, si è ripetuto al turno successivo contro il serbo Krajinovic. Evidentemente la Francia porta bene al giocatore piemontese, che lo scorso anno disputò il miglior torneo proprio a Metz, dove si laureò campione. Sonego dà quindi seguito al buon torneo di Melbourne, in cui si arrese solamente a Hurkacz in cinque set, ma non ha ancora portato a termine il lavoro. Ci sono infatti da difendere altri 45 punti, quelli della semifinale di Buenos Aires del 2022.

Secondo i bookmakers, Sinner scenderà in campo con i favori del pronostico e su questo c’è poco da obiettare. Un dato interessante riguarda però il bilancio nel torneo di Montpellier di Jannik, ancora a caccia della prima vittoria: oltre al percorso singolare di quest’anno, nel 2020 e nel 2021 fu sconfitto al primo turno in entrambe le occasioni, rispettivamente da Ymer e Bedene. Il classe 2001 troverà di fronte un avversario più rodato e già capace di adattarsi alle condizioni di Montpellier, ma che soprattutto non regala nulla e non si batte da solo. Tra i due non ci sono precedenti, perciò il match si prospetta equilibrato, anche per via dei buoni servizi che possono vantare entrambi. Salvo sorprese, comunque, Sinner sarà artefice del suo destino.

Appuntamento alle ore 16:00 circa con un derby che vale la semifinale del torneo transalpino. C’è grande curiosità sia per vedere in azione Sinner, da cui ci si aspetta molto in questo 2023 – specialmente dopo l’exploit dell’Australian Open – ma anche per ammirare un combattente come Sonego, che in contesti del genere può esaltarsi. Comunque vada, l’Italia avrà un tennista in semifinale e potrà ambire a un risultato di spicco in quel di Montpellier.