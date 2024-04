Tiro con l’arco: sei azzurri presenti in Germania per Preolimpico ed Europei

La cittadina tedesca di Essen è pronta per ospitare un doppio appuntamento cruciale per la Nazionale di tiro con l’arco nel cammino verso le Olimpiadi di Parigi2024. Il 5 e il 6 maggio è infatti in programma il torneo continentale di qualificazione, mentre dall’8 al 12 maggio andranno in scena gli Europei. Nel preolimpico saranno assegnate tre carte nazione per genere agli atleti meglio piazzati di NOC (Comitato Olimpico Nazionale) non ancora qualificate. L’Italia sarà al via soltanto in campo maschile, potendo già contare su una quota femminile, conquistata da Chiara Rebagliati grazie al bronzo vinto ai Giochi Europei di Cracovia 2023. La rassegna continentale, invece, oltre all’assegnazione delle medaglie, consegnerà il biglietto per la capitale francese alle migliori squadre non ancora qualificate (una maschile e una femminile), con annesse tre carte olimpiche da spendere nelle rispettive prove individuali. Sono sei gli azzurri, tre uomini e tre donne, convocati dal direttore tecnico Giorgio Botto per i due appuntamenti. Si tratta di: Mauro Nespoli, Federico Musolesi, Alessandro Paoli, Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati.