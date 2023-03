Slalom femminile finali Soldeu 2023: secondo successo stagionale per Petra Vlhova

Petra Vlhova proprio sul finire di stagione piazza l’acuto della campionessa e si aggiudica lo slalom di Soldeu, dove sono in scena le finali di Coppa del Mondo. La slovena, già leader dopo la prima manche, soffre per buona parte della sua seconda prova, ma con un grande finale si salva e riesce a rimanere davanti alla splendida Leona Popovic, che conquista il suo primo podio in carriera. Il terzo posto se lo prende invece Mikaela Shiffrin, che in un’altra stagione piena di record con quello di oggi eguaglia i podi in carriera ottenuti da Lindsey Vonn.

Una gara fortemente influenzata dalle condizioni metereologiche, con la neve che è iniziata a cadere in maniera copiosa durante la parte centrale della competizione. Ben sei le atlete che non sono riuscite a portare a termine la propria prova, tra cui Anna Swenn Larsson, la quale era terza dopo la prima manche. Vlhova con questi 100 punti conquistati oggi supera nuovamente Federica Brignone nella generale, riportandosi in terza piazza.

RISULTATI PRIMA MANCHE

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

CLASSIFICA FINALE