Sci, Coppa del Mondo: convocati nove azzurri per le gare di Wengen

Il direttore tecnico Massimo Carca ha convocato nove atleti per le prove di Coppa del Mondo di sci in programma a Wengen. Si tratta di Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Dominik Paris, Florian Scheider, Matteo Franzoso, Giovanni Franzoni e Nicolò Molteni. Gli azzurri inizieranno a sciare sul Lauberhorn già martedì 10 gennaio, per preparare al meglio la discesa in programma sabato.

Oltre alle tre prove, una per giorno da martedì a giovedì, il programma della settimana prevede un super-G venerdì, una discesa sabato e infine lo slalom domenica. L’ultimo successo italiano a Wengen risale al 2013 con Christof Innerhofer, unico a riuscirci oltre a Kristian Ghedina (due volte) ed Herbert Plank. Più recente invece l’ultimo podio, con Dominik Paris che chiuse secondo nel 2020.