Sci alpino, Casse e Paris guidano la spedizione azzurra a Wengen: gli otto convocati italiani

La Coppa del Mondo 2023/2024 di sci alpino fa tappa in Svizzera, dove la settimana di Wengen comincerà già nella giornata di martedì 9 gennaio. Oltre al tradizionale programma composto dai super-G e dalla discesa, si recupererà infatti anche la discesa cancellata a Beaver Creak. Saranno otto gli atleti azzurri impegnati sulle nevi svizzere, a cui si aggiungeranno gli slalomisti che gareggeranno nell’appuntamento conclusivo di domenica 14 gennaio. Si tratta di Dominik Paris, Christof Innerhofer (che si è messo alle spalle l’infortunio al polpaccio), Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Pietro Zazzi e Guglielmo Bosca.

Sulla pista del Lauberhorn si parte martedì 9 con la prima prova cronometrata, seguita dalla seconda mercoledì 10. Le gare prenderanno invece il via giovedì 11 con la prima discesa (accorciata alla partenza del super-G), seguita dal super-G di venerdì 12. Spazio poi sabato 13 alla classica discesa del Lauberhorn e infine domenica 14 allo slalom. Lo sci italiano ha un buon feeling con Wengen tanto che è ha centrato il podio sia nel 2023 (Casse in discesa) e nel 2022 (Paris in discesa e Razzoli in slalom). La vittoria manca invece dal lontano 2013, quando fu Innerhofer a vincere la discesa. Bisogna tornare invece indietro al 2006 per l’ultimo successo in slalom, targato Giorgio Rocca.