Rugby, Sei Nazioni 2023: Italia a centimetri dalla vittoria, ma la Scozia vince 26-14

La cronaca di Scozia-Italia 26-14, match della quinta e ultima giornata del Sei Nazioni 2023 di rugby. A Murrayfield arriva la quinta sconfitta per gli Azzurri, che ancora una volta lottano ma restano con un pugno di mosche in mano. Tanta generosità e cuore si fermano a pochi centimetri dalla meta che nel finale sarebbe potuta valere la vittoria, prima della ripartenza a tempo scaduto che fissa il risultato su un +12 tanto pesante quanto in parte “bugiardo” per quanto visto specie negli ultimi venti minuti di gioco.

La cronaca – I primi minuti di gioco, a differenza delle giornate precedenti, sorridono all’Italia che spinge e colleziona due calci: il primo viene fallito da Allan, che però di riscatta all’8′ marcando i punti del 3-0 azzurro. La Scozia reagisce con lunghe fasi offensive e al 13′ trova la meta con van der Merwe per il 5-3. Passano però pochi istanti e una nuova punizione regala ad Allan il calcio del 5-6. Nella fase centrale del primo tempo grandi sofferenze in mischia per gli Azzurri, con tanto di cartellino giallo a Riccioni dopo i richiami ufficiali dell’arbitro per tutta la prima linea. In inferiorità numerica l’Italia subisce la meta di Kinghorn, che trasforma anche per il 12-6 che fa scaldare Murrayfield. Per il resto l’Italia difende bene e va anche vicino alla linea di meta avversaria con l’uomo in meno, per poi salvarsi nel recupero e andare all’intervallo sotto di sei lunghezze.

Il secondo tempo purtroppo inizia nel peggior modo possibile, perchè al 44′ Kinghorn firma la terza meta scozzese e seconda personale, per poi trasformare il 19-6. L’Italia reagisce, sbagliando però sempre qualcosa a livello tecnico nel momento decisivo con Fusco e Garbisi. Ottimo l’impatto sulla partita di Zuliani dalla panchina, gli Azzurri crescono e al 62′ riaprono la contesa con la meta di Allan, stavolta pescato alla perfezione dal piede di Garbisi. Gli ultimi minuti sono una vera battaglia, perchè lo stesso Garbisi segna la punizione del 19-14 che riporta l’Italia a -5. La Scozia soffre e gli Azzurri sfiorano in un paio di occasioni la meta che con ogni probabilità sarebbe valsa la vittoria. A tempo scaduto però ecco l'”in avanti” e la ripartenza scozzese, con Kinghorn che firma il 26-14 finale.